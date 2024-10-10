10 Ekim 2024 20:40 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 21:01

Son dakika haberi: Siyasetteki erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Muhalefetin 2025'i işaret etmesini gerçekçi bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim için tarih verdi.

Habertürk TV'ye konuşan Mehmet Uçum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

SOKAKTA ARTAN ŞİDDET​ OLAYLARI

Herkes müsterih olsun, devlet bu işin farkında, çok hızlı bir şekilde tedbir alınacak. Sosyal medya​ ifade özgürlüğü alanı olmaktan çıkıyor. Negatif özgürlük alanına dönüşüyor. Dijital faşizm riski var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN​'IN ADAYLIĞI

"Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmayı bitirdi. Ama tartışmayı bitiren muhalefetin buna uygun davranabilmesi için Meclis'te 2028'den önce seçimi desteklemesi gerekir.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

2027'nin ortasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Türkiye halkı erken seçimi gündeme taşıyabilir. Bunun 2025 ya da 2026'da gerçekleşmesini beklemiyorum. Erken seçim ancak 2027'den sonra gündeme gelir.

CHP'LİLERİN MECLİS'TE AYAĞA KALKMASI

2017'de cumhurbaşkanlığı​ hükümet sistemi kabul edildi. Parlamenter sistemden farklı olarak Cumhurbaşkanı sadece devletin başı olarak tanımlanmadı, devlet başkanı sıfatı da verildi. Devlet 3 kuvvetten oluşur ama devletin bütünlüğünü temsil eden iradeye de ihtiyaç vardır. Bu seçilmiş iradedir. Yeni sistemde halk, cumhurbaşkanını doğrudan seçerek devlete de egemen olmuştur. Dolayısıyla devlet başkanı sıfatına sahip birine saygı gösterilmesi anayasal düzenin bir gereğidir."

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