Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a sert sözler 

27 May 2024 00:31 - Güncelleme : 27 May 2024 00:34

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 3-1 kazanarak 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ali Koç'u hedef alan Uçum, "Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

9 Haziran'da Fenerbahçe'de genel kurul olacağını hatırlata Uçum, şunları söyledi:

Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran.

Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi.

“Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar” diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir:

Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun.

Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir.

"YAZIKLAR OLSUN BU YÖNETİME"

Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir.

Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak.

Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak.