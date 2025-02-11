Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan dikkat çeken Mansur Yavaş açıklaması!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, katıldığı bir programda CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Saral, ilerleyen süreçte Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir duruş sergileyeceğini ve bunu kamuoyuna açıklayacağını öne sürdü.

'YAVAŞ'IN BELEDİYECİLİĞİNİ BEĞENMİYORUM AMA...'

Elips Haber'e konuşan Saral, Mansur Yavaş'ın belediyeciliğini beğenmediğini de belirterek "Ancak hududu da sınırı da aşmamıştır. Devletine, hukuka, yargıya saygıda bir densizliği olmamıştır" dedi.

"MANSUR YAVAŞ, CUMHURBAŞKANIMIZDAN YANA TAVIR ALIR"

"Mansur Beyin Cumhurbaşkanımızdan yana tavır alacağına ve bunu deklare edeceğine inanıyorum." diyen Saral'ın konuşmasının devamı şu şekilde:

"Belki de etmez bu benim inancım, düşüncem... Çünkü Mansur Yavaş, Ekrem gibi kendi nefsini düşünmüyor. Kendi nefsini herkes düşünür de şu manada Türkiye'nin istikbali onun için daha önemlidir. Türkiye'nin istikbalini de Ekrem İmamoğlu'na verecek bir karakter olmadığına inanıyorum."