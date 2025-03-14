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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan net çıkış: Parçalı Suriye oyunu bitti, şimdi ne olacak?

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Suriye’de Devrim Yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın, Türkiye’nin başından beri savunduğu "Suriye’nin Birliği" hedefini güçlendirdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan net çıkış: Parçalı Suriye oyunu bitti, şimdi ne olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 00:55
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 01:54

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Suriye’de Devrim Yönetimi ile SDG arasında yapılan mutabakata ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Uçum, yapılan mutabakatın, bölgenin Kürtlerini kullanarak gerçekleştirilmeye çalışılan her türlü emperyalist ve bölücü projenin tasfiye sürecine girdiğinin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Özellikle İmralı’dan gelen çağrının ardından ortaya çıkan en güçlü delillerden biri olarak nitelendirdiği mutabakatla ilgili Uçum, mutabakatın kimler tarafından hangi hesapla yapıldığından çok, ortaya çıkan sonuçlarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Mehmet Uçum, "Terörsüz Türkiye" hedefinin bölgeye etkilerini göstermesi açısından mutabakatın kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu sürecin takipçisi olacağının ve mutabakatın gerekliliklerinin hayata geçirilmesi için dikkatli bir tutum sergileyeceğinin anlaşıldığını belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kesintisiz kararlılığının da mutabakatın uygulanmasına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

"ÇOK PARÇALI SURİYE ALDATMACASI ÇÖKTÜ"

Mutabakatın Türkiye açısından öne çıkan ilk sonuçlarını da sıralayan Uçum, değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

- "Suriye’de 8 Aralık Devrimi’nden sonra iç terör unsurlarını kullanan emperyalist odaklar, çok parçalılığa dayanan Birleşik Suriye aldatmacasını ortaya atmıştı. Ancak gelinen noktada bu aldatmacanın çöktüğü görülüyor. Türkiye’nin en başından itibaren savunduğu 'Suriye’nin Birliği' hedefi daha güçlü hale gelmiş durumda. Bu mutabakat, Suriye’nin Birliği doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Artık parçalı Suriye projesine destek verecek odaklar için alan daralmaktadır."

TASFİYE SÜRECİNE GİRDİLER

- "Terörsüz Türkiye" hedefi bakımından Suriye’deki terör unsurlarının da kapsama alındığını belirten Uçum, "Mutabakat, Suriye’deki terör unsurlarının tasfiye sürecinin başladığını da göstermektedir" dedi.

TÜRKİYE'NİN BELİRLEYİCİ ROLÜNÜN AÇIK GÖSTERGESİ

- "Türkiye’nin, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ana ittifak gücü haline geldiği her somut adımda daha net görülüyor. Bu mutabakat da Türkiye’nin Suriye’deki belirleyici konumunun açık göstergelerinden biridir."

Uçum, ayrıca Türkiye’nin mezhep çatışması çıkarmak isteyenlere karşı net ve kararlı duruşunu sürdüreceğini, bölgedeki tüm mazlum ve masumların yanında yer almaya devam edeceğini söyledi. İsrail’in, Suriye’nin Birliği’ni hedef alan saldırgan politikalarına karşı da Türkiye’nin, Suriye Devrim Yönetimi ile üst düzey dayanışmasını koruyacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çaba, doğru yönde atılmış bir adımdır" sözünü hatırlatan Uçum, "Artık beklenen, varılan mutabakatın eksiksiz şekilde uygulanmasıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

https://x.com/mehmetucum/status/1900297691113893984

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ETİKETLER
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#Terörsüz Türkiye
#Suriye İç Savaşı
#Politika
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