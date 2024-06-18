Tgrt Haber
Haberler>Politika>Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takımı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takımı tebrik etti

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 23:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 23:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çıktığı ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takımı tebrik etti. 

"ARDA GÜLER DÖRT DÖRTLÜK OYNADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turnuvadaki ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Maçın yıldız ismi Arda Güler'le de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç futbolcunun dört dörtlük oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takımı tebrik etti - 1. Resim

Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncuları tebrik ettikten sonra başarılar diledi.

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...