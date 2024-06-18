Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Takımı tebrik etti
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
18 Haziran 2024 23:08 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 23:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan galibiyeti sonrası A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çıktığı ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takımı tebrik etti.
"ARDA GÜLER DÖRT DÖRTLÜK OYNADI"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turnuvadaki ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebriklerini iletti. Maçın yıldız ismi Arda Güler'le de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç futbolcunun dört dörtlük oynadığını söyledi.
Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncuları tebrik ettikten sonra başarılar diledi.
Kaynak: tgrthaber.com