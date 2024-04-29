Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz'deki 13 ili işaret etti: Sel riskini azaltıyoruz

29 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde sel riskini azaltmaya yönelik çalışmaların başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. AFAD - DSİ iş birliği ile kritik bir adım daha atıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının sel öncesi ve sonrası için teknik kapasitesini güçlendiriyoruz. Karadeniz'de sel riski azaltılacak. Karadeniz'de 13 ilde faaliyetler başlatılıyor. 2024 yılını daha sorunsuz sıkıntısız, inşallah can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum.

(İBB'nin ihmali sonucu ölen 5 yaşındaki Edanur Gezer) İstanbul'da 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların sesi soluğu çıkmadı.

Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı planlıyoruz.

GÖREVİMİZ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK

Depremler, seller, heyelanlar, yangınlar gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz ancak zararları en aza indirmek elimizdedir. Görevimiz her türlü önlemi almak ardından da Rabbimizin takdirine teslim olmaktır.

Bugünkü imza töreni ile yağış mevsimi çalmadan kapımızı riske karşı üzerimize düşeni yapıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz, can ve mal kaybı yaşamdan atlatacağımıza inanıyorum. AFAD ve DSİ'ye kolaylıklar diliyorum. Ülkemiz coğrafi olarak da kritik bir yerde, önlemlerimizi buna göre almalıyız. Türkiye aynı coğrafyayı paylaştığı ülkelerle iklim krizinin can alıcı sonuçlarını ef fazla hisseden devletlerin başında geliyor. Son yıllarda depremden sel baskınlarına, salgından savaşa çok farklı sınamalarla karşılaştık.

6 Şubat depremlerinde aynı kesimlerin aldıkları tavırları gayet iyi hatırlıyoruz. Devletimizin kurumlarına karşı çok yoğun bir linç kampanyası yürüttüler. Yalan ve çarpıtma üzerinden resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz fütursuzca eleştirildi. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizi hedef alacak kadar ileriye götürdüler.