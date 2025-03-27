Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti! Gündem Kırgızistan'daki projeler

Ahmet Mücahid Ören kimdir?

1972 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Mücahid Ören, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1989-1991 yılları arasında Türkiye Gazetesinde bilgi işlem koordinatörü olarak çalıştı ve Gazetenin, Türk basınında bilgisayar ortamında hazırlanan ilk yayınlardan birisi olmasını sağladı. Aynı yıllarda Türkiye Çocuk Dergisi genel yayın danışmanlığını üstlendi. 1991 yılında TGRT kanalının genel müdürlük görevini yürütürken, kanalın altyapı çalışmalarını ve yayına geçiş sürecini yönetti. 1993-2013 yılları arasında İhlas Holding A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdür olarak görev yaptı. 2013 yılında İhlas Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanlığı’na seçildi. Ören, İhlas Yayın Holding A.Ş.’nin de yönetim kurulu başkanıdır. Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi, Atlantik Konseyi, Dünya Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi ve Dünya Ekonomik Forumu gibi pek çok uluslararası düşünce ve meslek kuruluşu ile vakıfların üyesi olan Ahmet Mücahid Ören’in yayımlanmış birçok makalesi bulunuyor.