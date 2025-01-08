Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü: Kalıcı barış sağlansın!

08 Ocak 2025 19:41 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Azerbaycan​ Cumhurbaşkanı İlham Aliyev​ ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Türkiye​ ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın iki devlet tek millet anlayışıyla iş birliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

"KALICI BARIŞA DESTEĞİMİZ TAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.