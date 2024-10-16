Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü! Gündem yine Orta Doğu 

16 Ekim 2024 19:08 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 19:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. İkilinin görüşmesinde Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Görüşmede, bölgesel ve küresel meseleler, İsrail’in Filistin​ ve Lübnan​ topraklarında düzenlediği saldırılar ele alındı.

GÜNDEMDE ORTA DOĞU VARDI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Ortadoğu’da bir çatışma ateşi yaktığını ve bu ateşi tüm bölgeye yaymaya çalıştığını ifade etti. Erdoğan, İsrail’in Filistinlileri anavatanlarında topraksız bırakma amacına dikkat çekerek, Türkiye’nin İsrail’in işlediği suçların cezasız kalmaması için uluslararası arenada tüm girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı. Ayrıca, İsrail’e karşı kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının bölgeye yönelik baskıyı artırmak için elzem olduğunu belirtti.

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin, Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya’daki gerilimlerin sona ermesini ve bu bölgelerde barış, huzur ve istikrarın yeniden sağlanmasını arzuladığı da ifade edildi.