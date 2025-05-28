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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Laçın'da tarihi açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti. Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışı için gittiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 12:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Uçaktan inen Erdoğan’ı Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev karşıladı. Liderler daha sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklarda inşa ettiği 3. havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Laçın'da tarihi açılış

HEYETTE KİMLER VAR?

Erdoğan ile beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Azerbaycan'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Laçın'da tarihi açılış

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN-PAKİSTAN ÜÇLÜ ZİRVESİ"NİN 2. TOPLANTISI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Laçın'da tarihi açılış

Ayrıca ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. Toplantısı icra edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine iştirak edecek.

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