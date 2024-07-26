Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağında Rizelilere söz verdi: Yenisini yapacağız

26 Temmuz 2024 19:09 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 19:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de gerçekleştirdiği kısa konuşmada hemşehrilerine açıklamalarda bulundu. Havanın güzel olduğunu ancak pazar günü yağmur beklediklerini belirten Erdoğan, Rize'nin bereketli topraklarının bu duruma alışık olduğunu ifade etti.

Çay üreticilerinin çalışmalarını da öven Erdoğan, "Makine ile çayları topluyorsunuz diye duyuyorum. Nereden nereye geldik. Benim hemşehrilerim kendine yakışanı yapar" ifadelerini kullandı.

YENİ CAMİ MÜJDESİ

Konuşmasında Rize'ye yapılacak yeni cami projesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut caminin kayma yaptığını belirterek, "Rize'de şehir merkezine muhteşem bir camii inşa edelim istiyoruz. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Biz şimdi şantiyenin olduğu yere büyük bir cami yapalım istiyoruz. Rize'nin kendine yakışanını gerçekleştirelim istiyoruz" dedi.

Erdoğan, bu yeni cami projesiyle ilgili sonradan atılacak adımları konuşacaklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamlarken Rize Valiliği önünde yarın gerçekleştireceği mitinge davet etti. Erdoğan, mitingde Türkiye ve dünyada olup bitenlerle ilgili düşüncelerini paylaşacağını belirtti.

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