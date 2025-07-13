Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Görüşmenin ana gündemin iki ülke ilişkileri ve Terörsüz Türkiye süreci vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. İki lideri görüşmede birçok konuyu masaya yatırdı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" süreciyle terörün hem Türkiye’nin hem de bölgenin gündeminden tamamen çıkartılması için önemli bir adım attıklarını ve bunun kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan da Türkiye’nin "Terörsüz Türkiye" hedefinin bölgenin güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtirken, Türkiye’nin bu süreci başarıyla tamamlaması temennilerini iletti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Erdoğan ayrıca, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin stratejik ortaklığının her alanda olumlu etkilerinin görüldüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve yeni teknolojiler başta olmak üzere birçok konuda büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Abu Dabi’de başlatılan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini yakından takip ettiğini, Kafkaslarda sükûnetin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.