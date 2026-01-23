Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan Barış Platformu heyetiyle İstanbul'da görüştü

Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyesi ülkelerin temsilcilerini İstanbul'da kabul etti. Görüşmede bölgesel dayanışma, sınır güvenliği ve barış odaklı stratejiler masaya yatırıldı.

23.01.2026
23.01.2026
saat ikonu 19:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Balkan Barış Platformu üyesi devletlerin Dışişleri Bakanlarını İstanbul’da kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgemizin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.

BÖLGESEL DAYANIŞMA VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformun İstanbul'da düzenlenen ikinci toplantısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkelerin temsilcilerine yaptıkları katkılar için teşekkür etti. Görüşmede özellikle sınır güvenliği, enerji, teknoloji, ulaşım gibi birçok konunun ele alınmasının ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla gerçekleşen istişarelerin önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, dünyanın ve bölgemizin çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Balkan Barış Platformu üyesi ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesinin bu süreçte önem kazandığını ifade etti.

KÜRESEL İSTİKRAR İÇİN BARIŞ ODAKLI ADIMLAR

’nin çevre coğrafyalardaki krizlerin çözümü için aktif rol üstlendiğini hatırlatan Erdoğan, Ukrayna’dan Gazze’ye kadar pek çok noktada barış diplomasisinin sürdüğünü vurguladı. Balkanlar özelinde ise geçmişin acılarından ders alarak geleceği inşa etmek için bir rehber olması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin istikrarsızlıkları sonlandırma noktasındaki kararlılığını yineledi.

KİMLER KATILDI

İstanbul’daki kabulde; Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ve Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç yer aldı. Toplantıda ülkelerin Türkiye ile olan ikili ilişkileri ve bölgesel kalkınma planları değerlendirildi. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Başdanışman Sabri Demir eşlik etti.

