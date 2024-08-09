Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan holiganlığa tepki: Spora kavga ve ideoloji girmemeli

09 Ağustos 2024 19:00 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 19:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir’de düzenlenen Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açılış konuşmasında, projeye olan memnuniyetini dile getirerek, "Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün son 10 yıllık süreçte elde ettiği başarıları da övdü. Kulübün, Süper Lig şampiyonluğu ile adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdığını ve bu başarıyı yakalayan 6. takım olduğunu belirtti.

Konuşmasında, futbolun birleştirici gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlik yıllarında futbol ile ilgilendiğini ve bugün de düzenli spor yaptığını ifade etti. "Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında, sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık" diyerek bugün başlayan 2024-25 futbol sezonunda tüm takımlara başarılar diledi.

"FUTBOLA İDEOLOJİNİN GİRMESİ LAZIM"

Futbolda ideolojinin ve holiganlığın olmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Başakşehir ve Türk futbolu adına çok önemli bir projeyi hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Akademinin tüm spor kulüplerine örnek olacağına inanıyorum. Tanıtım filmini izledik. 65 bin metrekarelik bir tesis alanında. 3 adet futbol sahası, 50 futbolculuk yatakhane, 800 araçlık otopark var.

330 bin metrekare muhteşem bir eser olmuş. Akademinin kulübümüzün alt yapısına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum. 10 yıllık sürede İstanbul Başakşehir Kulübü eşine az rastlanır başarılara imza attı. Adını Türk futbolunun devlerinin arasına yazdırdı. Süper lig şampiyonluğu ile bu ünvana ulaşan 6. takımımız oldu.

"KULÜP AYRIMI YAPMIYORUZ"

Başakşehir Futbol Külübümüzün tüm sporcuları tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenmiş bugün de düzenli spor yapan bir cumhurbaşkanıyım. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan katkı yapan her kulübü teşvik ediyoruz. Her türlü ihtiyaçlarında sıkıntılarında ve sevinçlerinde kulüplerimizin yanında olmaya çalıştık. Bugün başlayan 2024-25 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.

Sporun, birleştiren kaynaştıran, 85 milyon olarak birliğimizi perçinleyen bu rolüne özellikle bu aralar ihtiyaç duyuyoruz. Aynı şekilde milyonların ilgiyle beğeniyle takip ettiği sporcuların da topluma örnek olmalarını diliyoruz. Bu amaçla hareket eden kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik."

Haberin ayrıntıları geliyor...