Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor! Merakla beklenen konu masada

06 May 2024 03:38 - Güncelleme : 06 May 2024 03:41

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığıyla toplanıyor. İç ve dış politika konularının yoğun olarak görüşüleceği kabinede öğretmen atamaları konusunda karar alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Mayıs'ta başkanlık edeceği kabinenin gündemi yoğun. Enflasyonla mücadele, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olması, terörle mücadele ve İsrail'e ihracat yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Kabinede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in işaret ettiği gibi öğretmen atamaları resmen görüşülecek. Tekin, pazartesi gününü işaret ederek öğretmen atanacak öğretmen sayısı ve branş bazında kontenjan dağılımlarının belli olacağını söylemişti.

EMEKLİLER VE DAR GELİRLER DE KONUŞULACAK

Bir diğer önemli konu geçtiğimiz hafta açıklanan nisan ayı enflasyon rakamları olacak. Kredi derecelendirme kuruluşlarından birinin Türkiye için 11 yılın ardından kademe artışı değerlendirmesi yapmasıyla ekonomideki gidişat da masadaki konulardan biri. Dar gelirli ve emekliler için atılacak adımlar da bu çerçevede görüşülecek.