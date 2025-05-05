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 | Banu İriç

Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye için yeni aşama mesajı

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Görüşmenin gündeminde Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakması ve dış gelişmeler yer aldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 19:33

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye için yeni aşama mesajı

Toplantıda hem iç politika hem de dış politika başlıkları öne çıkarken, Çelik’in “PKK’nın silah bırakması bir dönüm noktası olacaktır” sözleri dikkat çekti. Çelik, “Günler içinde yaşanacak gelişmelerle birlikte PKK’nın kendini feshetmesi ve silahlı unsurlarını bırakmasıyla yeni bir aşamaya geçilmiş olacak” diyerek, terörsüz bir Türkiye yolunda kritik bir sürece girildiğinin sinyalini verdi.

Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye için yeni aşama mesajı

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"KKTC'Yİ İNKAR EDEREK HİÇBİR YOL YOK"

- KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışı gerçekleştirildi. Ortaya konan irade ve orada Meclis binalarının açılması yepyeni bir vizyonun olması Kıbrıs Türk davası açısından tarihi bir öneme sahip. Cumhurbaşkanımız orada da ifade ettiler 'Kıbrıs davası bizim en önemli önceliklerimizden'. Önümüzdeki dönemde de bununla ilgili adımlar atmaya devam edeceğiz. Binlerce insanın katılması önemli. TEKNOFEST'teki coşku, ilgi ve alaka bambaşka bir tablo ortaya çıkardı. Rum tarafından verilen mesajlar Ada'da 2 halkın olduğunu reddeden yaklaşımlar ortaya koyuyor. Kim ne derse desin Ada'da iki egemen devlet var. Bu çerçevede bir barış zeminin olacaksa olacak. KKTC'yi inkar ederek varılacak hiçbir yol olmadığını tüm dünyaya ilan ediyoruz.
-Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren çok nitelikli bir konuşma yaptı. Hastane koridorlarındaki sessiz farklı grupların mesaj verdiğini söyledi. Önder Terörsüz Türkiye için bütün birikimini kullandı. Adlarımız farklı olsa da soy adımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu kardeşliğe yapılan bir vurgudur. Terörsüz Türkiye'ye ulaşarak Önder'in hatırasını yaşatacağız.

-Aynı gün çok üzücü bir saldırı gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e alçakça bir saldırı gerçekleşti. Siyasi kurumunun her türlü şiddet karşısında birlik ve beraberlik içinde olması önemlidir. Bu saldırıyı topyekun bir siyaset kurumuna yapılmış olarak değerlendiriyoruz.

"DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR"

-Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte siyasi sistemimiz üzerindeki siyasi tansiyon da kalkacaktır. Demokrasimize ve siyasi hayatımıza yepyeni enerjiler verecektir. O sebeple PKK'nın bütün şubeleriyle terör unsurlarıyla silah bırakması bir dönüm noktası olacaktır. Bölgede tiranlık kurmak isteyenlerin elinden zemin alınmış olacaktır. Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısı ve Devlet Bahçeli'nin çağrısı yeni bir denklem ortaya çıkardı Terörsüz Türkiye hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletinin hedefidir. Provokasyonlar yapılmaya çalışıldığını sis bombaları atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Herhangi bir müzakere olmaksızın asli değerlerden vazgeçmeksizin bu yolda ilerleyeceğiz. İç kaynaklı ya da dış kaynaklı provokasyonlar olabiliyor.

-Günler içinde olacak gelişmelerle birlikte PKK'nın kendini feshetmesi ve silahlı unsurlarıyla bırakmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş olacak.

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