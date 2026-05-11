Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

EMİNE ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde'yle İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.