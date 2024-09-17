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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den dünyaya seslenecek! Ana gündem maddesi Gazze

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM&#039;den dünyaya seslenecek! Ana gündem maddesi Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na 24 Eylül Salı günü 14'üncü kez hitap edecek. Uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak olan Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, 24 Eylül'de BM​ 79. Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek, konuşmanın ana gündem maddesi İsrail'in Gazze​'ye yönelik saldırıları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak. Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.

KURUL GÖRÜŞMELERİ 'GELECEĞİN ZİRVESİ' İLE AÇILACAK

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" ile açılacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum ise 24 Eylül'de başlayacak. BM 79. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün, üçüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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