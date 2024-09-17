Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den dünyaya seslenecek! Ana gündem maddesi Gazze

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

17 Eylül 2024 13:10 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na 24 Eylül Salı günü 14'üncü kez hitap edecek. Uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak olan Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek.