Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Miçotakis ile görüşecek: Masada kritik konular var

13 May 2024 06:56 - Güncelleme : 13 May 2024 06:58

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor. Masaya yatırılacak konular belli oldu.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI MASADA

Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart tarihinden itibaren uygulanan kolaylaştırılmış vize prosedürü (kapıda vize) sürecinin devam ettirilmesi hususu da ele alınacak. Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türkleri ilgilendiren konuların gündeme getirilmesi öngörülüyor.

GÖÇLE MÜCADELE KONUSU

Terörle mücadele iş birliğinin ve bu konulardaki beklentilerin gözden geçirilmesi planlanırken düzensiz göçle ortak mücadele ve bu alandaki iş birliği konularının ele alınması hedefleniyor. İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye tarafından görüşlerin aktarılması öngörülüyor.

2 YENİ ANLAŞMA DAHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, Miçotakis’in ziyareti sırasında Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmalar imzalanması masaya yatırılacak.

Ayrıca, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gidişatı yansıtacak şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından ziyaret sırasında bir ortak açıklama yapılması bekleniyor.