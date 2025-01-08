Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerde gönüllü temizlik yapan aileyi kabul etti!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ocak 2025 21:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:00
Afyonkarahisar'da camilerde gönüllü olarak temizlik yapan Sultan Bayat ve ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami temizlik işlerini yürüten Sultan Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Basına kapalı olarak gerçekleşen buluşmada, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da hazır bulundu.
GEÇTİĞİMİZ YIL DAVET ETMİŞTİ!
Sultan Bayat, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önüne geçerek kendisiyle görüşmüştü. Bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayat ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edeceğine dair söz vermişti.
Erdoğan, Bayat ailesini külliyede misafir etti.
Kaynak: tgrthaber.com