Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerde gönüllü temizlik yapan aileyi kabul etti!

08 Ocak 2025 21:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:00

Afyonkarahisar'da camilerde gönüllü olarak temizlik yapan Sultan Bayat ve ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti.