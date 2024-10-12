Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıdaki vatandaşlarla sohbet etti! 

12 Ekim 2024 22:18 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de çorbacıda bulunan vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti. Vatandaşların hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı, çocuklara da oyuncak armağan etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Gün içinde Kısıklı​'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne hareket eden Erdoğan, yolculuk esnasında aracını durdurarak vatandaşlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve çocuklara oyuncaklar dağıttı.

'ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bir süre vakit geçirdikten sonra Çengelköy'de bulunan bir çorbacıya uğradı. Hatıra fotoğrafı çekinmek için yanında gelen bir kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hep sana dua ediyoruz." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini belirtti.

Cumhurbaşkanı, çorbacıda hem esnafla hem de vatandaşlarla bir süre sohbet etti.