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Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıdaki vatandaşlarla sohbet etti! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 22:18 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de çorbacıda bulunan vatandaşlarla kısa süreli sohbet etti. Vatandaşların hatıra fotoğrafı isteğini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı, çocuklara da oyuncak armağan etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Gün içinde Kısıklı​'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne hareket eden Erdoğan, yolculuk esnasında aracını durdurarak vatandaşlarla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve çocuklara oyuncaklar dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıdaki vatandaşlarla sohbet etti!  - 1. Resim

'ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde bir süre vakit geçirdikten sonra Çengelköy'de bulunan bir çorbacıya uğradı. Hatıra fotoğrafı çekinmek için yanında gelen bir kadın, "Allah seni başımızdan eksik etmesin. Hep sana dua ediyoruz." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan çorbacıdaki vatandaşlarla sohbet etti!  - 2. Resim

Cumhurbaşkanı, çorbacıda hem esnafla hem de vatandaşlarla bir süre sohbet etti. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe12 Ekim 2024 22:21

Hala halkla iç içe olmakta zorlanmayan bir liderimiz varmış işte

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