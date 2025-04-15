Erdoğan davayı kazandı! Özgür Özel tazminat ödeyecek

"26 Nisan 2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."
250 BİN TL TALEP ETMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Davası sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına istinaden CHP'li Özgür Özel aleyhinde manevi tazminat davası açmış; dava dilekçesinde 250 bin TL manevi tazminatın Özgür Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmişti.
Sıkça Sorulan Sorular
ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
Dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davası sonrası Çağlayan Adliyesi önündeki "Adalet Nöbeti"nde yaptığı konuşması şunları söylemişti:
“Öfkemiz büyük, ancak kararlılığımız da bir o kadar yüksek. Buradan sonra nereye çağırılırsanız oraya gidin. Baro sizi çağırıyorsa baronun toplantısına gidin. Adalet nöbetine çağırıyorlarsa adalet nöbetine gidin. Meslek örgütünüzün toplum örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin barışçıl çağrılarına bedeninizde, yüreğinizle, zihninize katkı verin. Karşımızdaki bu büyük, kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz. Ama Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yeneriz.
Gezi Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi, onu mahkum etti. Bunu hazmedemediği için Gezi'yi savunanları mahkum etmeye çalışıyor. İçeriye tıkıyor, zulmediyor. Gezi başarıldı, Gezi Parkı orada duruyorsa, Recep Tayyip Erdoğan Gezi sürecinde öncesinde söylediklerini yapamadıysa Gezi sayesindedir. Gezi'de 81 ilde tek yürek olan, omuz omuza veren on milyonlar sayesindedir. Bu ülkenin bir diktatörden kurtuluşu ancak yine hepimizin omuz omuza, yürek yüreğe vermesiyle olacak. Biz bu diktatörü Gezi ruhuyla Gezi'nin başardığı gibi bir kez daha yeneceğiz. Buna söz veriyoruz."