Erdoğan davayı kazandı! Özgür Özel tazminat ödeyecek

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davası sonrası Çağlayan Adliyesi önündeki "Adalet Nöbeti"nde yaptığı konuşması şunları söylemişti: “Öfkemiz büyük, ancak kararlılığımız da bir o kadar yüksek. Buradan sonra nereye çağırılırsanız oraya gidin. Baro sizi çağırıyorsa baronun toplantısına gidin. Adalet nöbetine çağırıyorlarsa adalet nöbetine gidin. Meslek örgütünüzün toplum örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin barışçıl çağrılarına bedeninizde, yüreğinizle, zihninize katkı verin. Karşımızdaki bu büyük, kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz. Ama Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yeneriz. Gezi Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi, onu mahkum etti. Bunu hazmedemediği için Gezi'yi savunanları mahkum etmeye çalışıyor. İçeriye tıkıyor, zulmediyor. Gezi başarıldı, Gezi Parkı orada duruyorsa, Recep Tayyip Erdoğan Gezi sürecinde öncesinde söylediklerini yapamadıysa Gezi sayesindedir. Gezi'de 81 ilde tek yürek olan, omuz omuza veren on milyonlar sayesindedir. Bu ülkenin bir diktatörden kurtuluşu ancak yine hepimizin omuz omuza, yürek yüreğe vermesiyle olacak. Biz bu diktatörü Gezi ruhuyla Gezi'nin başardığı gibi bir kez daha yeneceğiz. Buna söz veriyoruz."