Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Erdoğan davayı kazandı! Özgür Özel tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erdoğan davayı kazandı! Özgür Özel tazminat ödeyecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:37

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemesine hükmedildi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aydın şu ifadeleri kullandı:

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin TL'lik dava

75 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

"26 Nisan 2022 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."

Erdoğan davayı kazandı! Özgür Özel tazminat ödeyecek

250 BİN TL TALEP ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Davası sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasına istinaden CHP'li Özgür Özel aleyhinde manevi tazminat davası açmış; dava dilekçesinde 250 bin TL manevi tazminatın Özgür Özel’den tahsili ile mahkeme kararının yüksek tirajlı bir gazetede yayınlanması talep edilmişti.

Erdoğan davayı kazandı! Özgür Özel tazminat ödeyecek

Sıkça Sorulan Sorular

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?
Dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davası sonrası Çağlayan Adliyesi önündeki "Adalet Nöbeti"nde yaptığı konuşması şunları söylemişti: “Öfkemiz büyük, ancak kararlılığımız da bir o kadar yüksek. Buradan sonra nereye çağırılırsanız oraya gidin. Baro sizi çağırıyorsa baronun toplantısına gidin. Adalet nöbetine çağırıyorlarsa adalet nöbetine gidin. Meslek örgütünüzün toplum örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin barışçıl çağrılarına bedeninizde, yüreğinizle, zihninize katkı verin. Karşımızdaki bu büyük, kötücül aklı hiçbirimiz tek başımıza yenemeyiz. Ama Gezi'de olduğu gibi hep birlikte yeneriz. Gezi Recep Tayyip Erdoğan'ı yendi, onu mahkum etti. Bunu hazmedemediği için Gezi'yi savunanları mahkum etmeye çalışıyor. İçeriye tıkıyor, zulmediyor. Gezi başarıldı, Gezi Parkı orada duruyorsa, Recep Tayyip Erdoğan Gezi sürecinde öncesinde söylediklerini yapamadıysa Gezi sayesindedir. Gezi'de 81 ilde tek yürek olan, omuz omuza veren on milyonlar sayesindedir. Bu ülkenin bir diktatörden kurtuluşu ancak yine hepimizin omuz omuza, yürek yüreğe vermesiyle olacak. Biz bu diktatörü Gezi ruhuyla Gezi'nin başardığı gibi bir kez daha yeneceğiz. Buna söz veriyoruz."
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.