Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabı sorulacak

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Eygi için "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız." dedi.