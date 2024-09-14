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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabı sorulacak

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur&#039;un hesabı sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Eygi için "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız." dedi.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan​, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı​ Erdoğan ve Becirovic'in görüşmesinin basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denis Becirovic ile bir araya geldi - 1. Resim

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı​ Erdoğan ve Becirovic görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bosna'da toplumsal uzlaşının sağlanması çok değerli.

Bu yılın ilk 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk turistler ilk sıralarda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denis Becirovic ile bir araya geldi - 2. Resim

Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Savunma Sanayi iş birliği güçlenecek.

Ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamı yeterli bulmuyoruz.

FETÖ ile ortak mücadeledeki beklentilerimiz üzerinde durdum.

Bosna Hersek'in yanında olduk hep olacağız.

Bölgenin istikrarına katkı sağlıyoruz.

"AYŞENUR'UN HESABI SORULACAK"

Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız.

Kardeş Bosna Hersek halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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