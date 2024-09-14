Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayşenur'un hesabı sorulacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Eygi için "41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Becirovic'in görüşmesinin basına kapalı gerçekleştirildi.
ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Becirovic görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bosna'da toplumsal uzlaşının sağlanması çok değerli.
Bu yılın ilk 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk turistler ilk sıralarda.
Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Savunma Sanayi iş birliği güçlenecek.
Ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamı yeterli bulmuyoruz.
FETÖ ile ortak mücadeledeki beklentilerimiz üzerinde durdum.
Bosna Hersek'in yanında olduk hep olacağız.
Bölgenin istikrarına katkı sağlıyoruz.
"AYŞENUR'UN HESABI SORULACAK"
Gazze'deki katliam için BM'de atılacak adımları konuştuk. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin hesabını da mutlaka soracağız.
Kardeş Bosna Hersek halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.