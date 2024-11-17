Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşmesini MYK'da anlattı! Kurmaylarına talimat verdi

17 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:07

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çağrısı nedeniyle Cumhur İttifakı'nda kriz yaşandığı iddialarının ardından gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. İttifakta çatlak iddialarına ilişkin AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki zirvede konuşulanları aktarıp kurmaylarına konuya ilişkin talimat verdi. İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşması için yaptığı çağrıyı yinelemesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın konuya ilişkin sessiz kalması, Bahçeli'nin sosyal medyada yaptığı "Yalnız kalırsınız bazen, en yakınınız bile anlamaz sizi" paylaşımı, Cumhur İttifakı​'nda çatlak olduğu iddialarına yol açmıştı. İki lider, Öcalan çağrısının ardından ilk kez geçen perşembe yüz yüze gelmiş ve Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yaklaşık bir saat süren ve Erdoğan ile Bahçeli arasında bu yılki 6'ncı buluşma olan kritik görüşmenin perde arkasında konuşulanlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin detaylarını AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) kurmaylarına anlattı.

"BAHÇELİ İLE GÖRÜŞLERİMİZDE FARKLILIK YOK"

Sabah gazetesinin haberine göre; Cumhur İttifakı konusunda hassas davranmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile 15 Temmuz'dan bu yana beraber hareket ettiklerini vurguladı. Külliye'deki görüşmenin güzel geçtiğini söyleyen Erdoğan, Bahçeli ile görüş farkı olmadığını, aksine aralarında tam bir mutabakat bulunduğu bildirdi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NA FİTNE SOKMAK İSTEYENLERE İZİN VERMEYİN"

Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına şu mesajı verdi:

"İttifakı dağıtmak için araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bunlara hiçbir şekilde geçit vermedik. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik, bundan sonra da güçlenerek devam edeceğiz."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

MYK toplantısında 'terörsüz Türkiye' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede belediyelere atanan kayyımlar ve terörle mücadele konusunu ele aldıklarını söyleyip, "Terörsüz Türkiye hedefimiz konusunda hemfikiriz. Bölgemizin, ülkemizin büyük tehdit altında olduğu bu süreçte iç cepheyi, Türkiye sathını güçlendirme vurgusu yaptık" dedi.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM SÜRECİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda AK Parti'deki kongre ve değişim sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vatandaşların AK Parti'den beklentisinin çok yüksek olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetin belediye yönetimi karnesinin kötü olduğunu söyleyip rotanın bir kez daha AK Parti'ye çevirdiğini kaydetti.

Değişim sürecini kırmadan, küstürmeden ve dışlamadan yönetmenin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Değişimler partimizi başarıya taşıyacak ve güç katacak. Yorulanları kırarak, dışlayarak değişime gitmeyeceğiz; ince bir siyasetle her türlü şahsi hesabı kenara bırakıp yenileneceğiz, samimiyetle çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti'nin kadrolarının başarısı inşa edecek" ifadelerini kullandı.

ABD SEÇİMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT VERDİ

Erdoğan'ın MYK toplantısında, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olduğu seçim sonuçlarına dair de kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. Yeni dönemde Trump hükümetiyle ekonomi, savunma, ticaret ve diğer pek çok alanda kazanımların gözetilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan'ın, "Trump da kendi kazanımı olacağı noktada bir ilişki kurmaya daha açık. İki tarafın çıkarlarını gözetecek bir süreçle yol alabiliriz. Kabineye bu konuda talimat verdim, herkes kendi alanıyla ilgili yol haritasını hazırlayacak. Sizin de katkı vermenizi bekliyorum" dediği bildirildi.