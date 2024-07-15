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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Temmuz 2024 21:07 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz programı öncesinde Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılımı öncesinde  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi  kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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