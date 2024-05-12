Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: 76 yıl önce başlayan işgal devam ediyor

12 May 2024 19:05 - Güncelleme : 12 May 2024 19:47

Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramını değerlendirdi. Son aylarda yaşananların "insanlık tarihinin en vahşi zamanlarından biri" olduğunu belirten Erdoğan, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süregelen çatışmalarda 15 bin çocuğun ve 35 bin kadının öldürüldüğünü, 2 milyon insanın ise yerinden edildiğini açıkladı.

Erdoğan, dünya genelinde insan haklarına dair tüm kuralların göz ardı edildiğini ve İsrail güçleri tarafından 15 gazetecinin öldürüldüğünü belirtti. . Ayrıca, toplu mezarlara gömülen insanlara yapılan muamelelerin barbarlık olduğunu vurguladı.

Erdoğan, İsrail'e destek veren ülkelerin tutumunu eleştirerek, bu ülkelerin insan hakları konusunda ikiyüzlü davrandıklarını ifade etti. Türkiye'nin, Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu belirten Erdoğan, Gazze'ye yapılan yardımların artırıldığını, her hafta 127 ton temiz içme suyu gönderildiğini ve 400'den fazla hastanın tedavi edildiğini açıkladı.

"2 MİLYON İNSAN GÖÇE ZORLANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihinin en vahşi zamanlarından bir yaşanıyor. Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Çoğu kadın 35 bin kadın kardeşimiz katledildi. 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı. Öyle sahnelere şahit olduk ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor.

İnsan hak ve ilkelerine dair ne kadar hak ve kural varsa dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alındı. 15 gazeteci İsrail Güçleri tarafından öldürüldü. Toplu mezarlara gömdükleri insanların cenazelerine bile bir barbarlıkla karşı karşıya kaldık. İnsanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence canilik varsa geride bıraktığımız 219 gün içerisinde Gazze'de Filistin topraklarında işlenmiştir.

"FİLİSTİN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Gizli saklı yapılmamıştır. Tüm dünyaya canlı yayınla izletilmiştir. Bu arada neler görmedik ki... Bize her fırsatta insan hakkından bahseden ülkelerin İsrail'e destek verdiklerini gördük. İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için tek bir kelime bile etmediklerini gördük. Protesto hakkı kutsaldır diyenlerin Filistin'e destek eylemlerinin tahammülü olmadıklarını gördük.

İsrail'i eleştirdiği için işinden edilen rektörler, konuşma hakkı verilmeyen öğrenciler gördük. Hakikati tahrip edenleri, susanları İsrail'in değirmenine su taşıyanları gördük. Bu vahim tablo karşısında Türkiye olarak Filistin halkıyla tam bir dayanışma içerisinde oldu. İsrail saldırılarını engellemek için yoğun çaba sarf ediyoruz.

FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI

Gazze'ye en fazla yardım yapan ülkeyiz. Her hafta 127 ton temiz içme suyu gönderiyoruz. Kanser hastalarında olduğu 400'ün üzerinde hastayı tedavi ettiriyoruz. Küresel siyonist şebekenin tüm yıldırma girişimlerine rağmen Filistin'e her türlü desteği veriyoruz. Hamas'ın liderleriyle çok yakın temas halindeyiz.

İsrail üzerindeki baskıların arttırılması anlamıyla hukuk ve demokrasi alanında pek çok adım attık. İsrail'e 54 ürün gamında ticari kısıtlama getirdik. İsrail ile ticareti tamamen durdurduk.

Aldığımız kararla 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik. Katillerin hesap vermesini hedefliyoruz. Türkiye'nin gerek ticaret gerekse hukuk alanında attığı adımların diğer ülkelere de örnek olmasını istiyoruz. İsrail Filistin topraklarına ilk kez saldırmıyor, Filistin halkına ilk kez soykırım uygulamıyor. Bundan 76 yıl önce başlayan işgal politikası o günden bugüne devam etti."