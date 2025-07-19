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 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi: Hepsini tütünden koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım, sponsorluk yasaklarını devreye aldık" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 17:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programına katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, "Kıymetli milli sporcularımız, TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri, sevgili sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan tüm gençlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Spor, bilim ve teknolojinin farklı branşlarında çok önemli başarılara imza atan, uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil eden, siz genç kardeşlerime evvela canı gönülden teşekkür ediyorum. Bilginiz, ufkunuz, başarılarınız ve taşıdığınız değerlerle gençlerimize örnek olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifinin tüm mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Buluşmamızın Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan siz gençlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİMİZİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN, BUNLARIN PENÇESİNDEN KURTARMAK HEPİMİZİN ÖNCELİKLİ GÖREVİDİR"

Tütün ve alkol gibi alışkanlıkların zararları hakkında bilgi veren , "Şu hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim; güçlü devletler hiç şüphesiz, güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise, sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi, bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir. Bakınız dünya da her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor, pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesir altına alıyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlık hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor. Toplum sağlığının yanı sıra çevreye, ekonomiye ve sosyal dokumuza da zarar veren tütün ürünleriyle mücadelede dünyada parmakla gösterilen ülkelerden ne yazık ki biriyiz. Yasal düzenlemelerimizle, denetim ve yaptırımlarımızla, destek ve farkındalık çalışmalarımızla bu alanda çok önemli mesafeler kaydettik" şeklinde konuştu.

'SİGARAYI BIRAK, HAYATINI DEĞİŞTİR' KAMPANYASI

Tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmaları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2008 yılında yeniden düzenleyerek yürürlüğe koyduğumuz 4207 sayılı kanunla kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attık. Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım, sponsorluk yasaklarını devreye aldık. Görsellerle, uyarılarla, tek renk düzenlemesiyle sigara paketlerinin cezbedici olmasının önüne geçtik. Aktif denetim ekiplerimiz, Türkiye genelindeki tütün denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı. 2025 yılı çapraz denetimlerinde ise 3 bin 718 ihlali tespit etti. 184 SABİM hattı ve mobil uygulamalar eliyle vatandaşlarımızda ihlalleri Sağlık Bakanlığımıza hızlıca bildiriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigarayı bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı. 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde ALO 171 Danışma Hattı ile kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz. Kamu spotlarımızla, sosyal medya kampanyalarımızla, eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizle gençlerimizi tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz. Bu yıl başlattığımız ‘Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir' kampanyası ile 188 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık. Her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızda, yönetimlerimizde, üniversitelerimiz ve YEŞİLAY gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

GENÇ SPORCULAR DUMANSIZ ALANLARIN OLUŞMASI HAKKINDA KONUŞTU

Genç sporcular ise dumansız alanların oluşması ile ilgili duygularını dile getirdi. Programa katılan Milli Futbolcu Kaan Ayhan, stadyumlarda sigara tüketimine değinerek, "Belki de biz futbolcular elimizden geldiği kadar futbol kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Taraftarımız da, statlardaki seyircilerimiz de hava kalitemizi yükseltirse bizlerle birlikte çok güzel bir ligimiz, çok güzel bir futbol olacak. Ve keyif alacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum. Bunu hatırlatmak istedim" dedi.

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#gençler
#Sağlık
#Sigara Sektörü
#Tütün Ürünleri
#Tütün Yasakları
#Dumansız Alan
#Politika
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