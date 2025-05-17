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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada istikrar için Türkiye-ABD ortaklığı hayati önemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye 300 milyon dolarlık füze satışına onay vermesiyle CAATSA yaptırımlarını daha hızlı aşacaklarını belirtti. NATO'nun iki büyük müttefikinin arasında kısıtlama olmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostum Trump’ın göreve gelmesiyle bu konularda daha yapıcı ve samimi bir iletişime kavuştuk. Bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip" ifadelerini kullandı. Rusya lideri Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine katılmaması hakkında da konuşan Erdoğan, "Bizden kaynaklı değil. Barış fırsatı kaçırılmamalı. Bu savaşın silahlarla bir neticeye ulaşması mümkün değil" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 13:42

Dün Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi Genel Oturumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine değinen Erdoğan, iki ülke liderinin zirveye katılmaması ve savaşa ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Barışın tesisi için gereken çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, talep olması durumunda Pakistan ve Hindistan arasında çatışmaya neden olan Keşmir meselesi için de arabulucu olabileceklerini kaydetti.

Türkiye-ABD arasındaki iletişimin Donald Trump ile beraber daha samimi ve açık hale geldiğine vurgu yapan Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımları ve iki ülke ilişkileriyle ilgili de önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada istikrar için Türkiye-ABD ortaklığı hayati önemde

PUTIN VE ZELENSKY İSTANBUL'DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE NEDEN GELMEDİ?

SORU: İstanbul'da Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy arasındaki görüşme ihtimali tarihi bir fırsat olarak görülmüştü. Siz, gerek arabuluculuk noktasında gerekse kalıcı bir ateşkes ve barışın sağlanması noktasında dünyada en samimi ve yoğun gayreti gösteren dünya liderisiniz. Bu görüşmelerin gerçekleşememesi, Putin ve Zelenskiy arasındaki görüşmenin olmaması hangi faktörlere bağlı acaba? Nerede aksaklık yaşandı? Bundan sonra sürecin yine olumlu bir noktaya gelinebilmesi için hangi adımların atılması gerekir? Sizin beklentiniz nedir efendim?

Burada bizden kaynaklı herhangi bir durum söz konusu değil. Burada aktif konumda olan liderler kimlerdir diye baktığımız zaman, Sayın Putin burada önemli bir başat aktör. Sayın Trump da aynı şekilde başat aktör. Sayın Zelenskiy de aynı durumda. Biz bunların hepsine çağrımızı yaptık.

İstanbul'da iki ülkenin heyetlerini bir araya getirmemiz 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın sona ermesi ve bölgede barışın tesisi için son derece önemli. Biz başından beri savaşın sona ermesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu zirve de gayretlerimizin nihayetinde barışın kapılarını açacak önemli bir adım olarak planlandı. Türkiye olarak adil ve kalıcı barış için gayret gösteriyoruz. Sadece 'savaş bitsin' demekle kalmıyor, bunun için yöntem öneriyor, zemin hazırlıyor, çağrılar yapıyoruz.

Öncelikle savaşın sona ermesi için silahların susması, diplomasinin konuşması lazımdır. Barış müzakereleri başlamalı, bu fırsat kaçırılmamalıdır. Bu savaşın çatışmalarla, silahlarla bir neticeye ulaşması mümkün değildir. Barış görüşmelerinden kesin bir sonuç almak en büyük arzumuz. Dolayısıyla biz bu savaşın nihayete ermesi için arabuluculuk rolümüzü sürdürmeye kararlıyız. Taraflar arasında diyalog kanallarının açık tutulması ve müzakerelerin devam etmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada istikrar için Türkiye-ABD ortaklığı hayati önemde

"GAZZE'DEKİ İSRAİL SALDIRGANLIĞI DURDURULMALI"

SORU: ABD direkt Hamas ile görüşerek Hamas'ın elindeki Amerikalı vatandaşı serbest bırakması Netanyahu'yu açıkçası biraz kızdırdı. Netanyahu'ya yönelik Avrupa'dan da tepki sesleri artmış durumda. Siz de son konuşmanızda "Gazze için yüreklere su serpen müjdeli haber almayı umut ediyoruz" dediniz. Gazze'ye sizin girişimleriniz sayesinde Kurban Bayramı'ndan önce müjdeli bir haber gelebilir mi?

Biz şu anda Kızılay'ımızla, kendi altyapımızla Gazze'ye her türlü gıda yardımını yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. 7'den 70'e o çoluk çocuk, kadın, erkek Gazzelilerin ellerinde tencere, tava ile nasıl yemek sırasına girdiklerini görüyorsunuz. Orada adeta açlığa mahkûm edilen bir millet var ve bunlara yönelik neler yapıldığını görüyoruz, görüyorsunuz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve bölgeye yönelik gıda yardımını yapmış durumdayız. Sağ olsun Kızılay'ımız orada çok ciddi bir görev icra ediyor. Ellerinde ciddi miktarda konserve kavurma var. Bu konservelerle Kızılay o fakir fukaranın, aç açıkta kalmış olanların imdadına yetişmenin gayretinde. İşte Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı ile birlikte de yine inşallah bölgeye gerek et olarak, gerek kurban olarak yardımlarımızı ulaştırmanın gayreti içindeyiz. Aynı şekilde yine konserve türü yardımlarla oralara ulaşmanın gayreti içerisinde olacağız. Gazze bu noktada gerçekten çok mağdur, çok mahrum. Allah yardımcıları olsun.

Gazze’nin bir gün bile kaybedecek zamanı yok. Bunu her platformda dile getiriyoruz. Biz görüştüğümüz her lidere, her muhatabımıza bunu anlatıyoruz. Gazze’deki İsrail saldırganlığı durdurulmalı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Bölgede kalıcı barışın yolu iki devletli çözümden geçer. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin kurulması en etkin yoldur. Daha fazla yıkımla, bombayla, ölümle varılacak bir yer yok. İsrail vatandaşlarının güvenliğini, her gün onlarca Gazzeli çocuğu, kadını, masumu katlederek sağlayamaz. Bu cinnet halini ne kadar erken terk ederlerse, herkes için o kadar iyi olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada istikrar için Türkiye-ABD ortaklığı hayati önemde
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"KEŞMİR SORUNUNDA TALEP GELİRSE BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

SORU: Gazze konusundan sonra aslında onunla çok ilintilenecek bir konu Keşmir meselesi. Türkiye, Hindistan ve Pakistan arasında kronikleşmiş daha çok defa savaş sebebi olmuş Keşmir meselesinde de bir arabulucu görevi üstlenecek mi?

Bu konuyla ilgili de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Nitekim bu son gelişmelerde biz Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile her türlü görüşmeleri yaptık. Ne yapabiliriz? Biz size nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları kendileriyle konuşarak planladık. Ona göre adımlarımızı attık. Hamdolsun belli bir yere de iş geldi. Sonunda barıştılar. Sükûnet ortamı neyse ki sağlandı. Gerilimin yeniden tırmanmaması için meselelerin itidalli bir şekilde ele alınması tarafları çözüme yaklaştırabilir.

Türkiye olarak uluslararası kuruluşların da dahil olduğu, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla sorunun çözüme kavuşmasını arzu ediyoruz. Taraflardan talep gelmesi halinde biz tabii ki üzerimize düşeni yaparız. Biz barış istiyoruz, iki komşu arasında gerilim olmasın istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada istikrar için Türkiye-ABD ortaklığı hayati önemde

"DÜNYADA İSTİKRAR İÇİN TÜRKİYE-ABD ORTAKLIĞI HAYATİ ÖNEMDE"

SORU: ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 300 milyon doları aşan havadan havaya füze satışına onay verdiğini açıkladı. Bu CAATSA yaptırımlarının aşılması anlamında bir ilk adım mıdır? Devamı gelir mi? F-35 süreci hızlanır mı? Ve onun ötesinde son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye-Amerika ilişkileri açısından iş birliğinin daha da güçleneceği anlamına mı geliyor? Yeni bir döneme mi giriliyor?

CAATSA'da şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, bir yumuşama var. ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile ve Türkiye'ye yeni atanan ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ı kabulümüzde kendisiyle bunları görüştük, konuştuk. Öyle zannediyorum ki CAATSA sürecini de çok daha süratli aşacağız.

Bizim iki büyük müttefik NATO üyesi olarak aramızda savunma alanında hiçbir kısıtlama, engel olamaması lazım. Alınan karar, bu bakımdan çok isabetli bir karardır. Stratejik ortaklığımızın ruhuna aykırı olan tüm engellerin kaldırılması, en büyük beklentimiz. Bu yönde atılan her olumlu adım bizim için kıymetli. Devamının geleceğine de inanıyorum.

Dostum Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte bu konularda daha açık, daha yapıcı, daha samimi bir iletişime kavuştuk. Savunma sanayiinden ekonomik ilişkilere, bölgesel güvenlikten küresel sorunlara kadar Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çıkarlarımız var. İş birliğimizi her zaman olduğu gibi karşılıklı saygı ve anlayış temelinde devam ettireceğiz. Bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ortaklığı hayati öneme sahip. Bu doğrultuda, yapıcı ve sonuç odaklı bir diyalog zemini oluşturmanın gayretindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada istikrar için Türkiye-ABD ortaklığı hayati önemde
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