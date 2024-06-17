Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enver İbrahim ile görüştü

17 Haziran 2024 12:19 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 12:22

Çin'de üretim ve tüketim artarken gayrimenkul yatırımları hızla düşüyor

Çin'de üretim ve tüketim artarken gayrimenkul yatırımları hızla düşüyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı’nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.