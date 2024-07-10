Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu

10 Temmuz 2024 09:25 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 09:58

AK Parti'de MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmişti. MYK'da sokak hayvanları sorunu, Suriyeli sığınmacılar, ekonomi gibi birçok konu masaya yatırıldı.

"BAYRAK DEĞİŞİMİ DEVAM EDECEK"

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; MYK'da kabine ve partideki yaşanan değişimlere değinen Erdoğan'ın "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"13 YILLIK EMEĞİMİZE LEKE BULAŞTIRMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin de bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, bu tür olayların uzamaması ve 13 yıllık emeğin heba olmaması için herkese uyarılarda bulundu.

Suriye ile ilişkilerde sığınmacıların geri dönüşlerini de planlayacak şekilde 'kardeşliğe halel getirmeden' süreci yöneteceklerini belirten Erdoğan, "Sokak çetelerinin 13 yıllık emeğimize leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz. 13 yıldır vicdanlı ve insani bir politika uyguladık. Bu süreci de basiretli, akıllı ve ferasetli adımlarla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI HAVANDA SU DÖVMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde muhalefetin sıklıkla gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına da son noktayı koydu. Erdoğan'ın kurmaylarına "Erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.