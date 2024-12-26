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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
26 Aralık 2024 22:41 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 22:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos&#039;la görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kabule ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkili görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. 

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının kabule ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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