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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 15:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devleti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devleti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 15:47
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 15:47

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Filistin Devleti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, zulme ve zalime karşı onurlu direnişini sürdüren kahraman Filistin halkına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. 🇹🇷🇵🇸

Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Filistin halkının özgür ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için tüm imkânlarımızla sahada olmayı sürdüreceğiz."

https://x.com/RTErdogan/status/2121943809734930691

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