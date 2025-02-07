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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!
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Politika
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Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 20:37
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 21:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki diyaloğun artırılmasının ilişkilere olumlu katkılar sağlayacağını, Türkiye ile Fransa’nın savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

AVRUPA'NIN SURİYE ADIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları askıya almasının son derece isabetli olduğunu ve yeni dönemde bunların tamamen kaldırılmasının önemini belirtirken Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğine aralıksız devam edeceğini söyledi.

https://x.com/iletisim/status/1887914334895972587 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin korunması ve kalıcı çözüm için çalışmalara başlanması gerektiğini ifade etti.

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