Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşı ile görüştü

02 May 2024 13:17 - Güncelleme : 02 May 2024 13:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, bugün Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; Türkiye ile Gambiya ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Gambiya’da düzenlenecek 15. İslam Zirvesi gündemi konuları ele alındı

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması dile getiren Erdoğan, Birleşmiş Milletler kararlarına uyulmasının sağlanması için İslam Dünyası’nın birlik içinde hareket etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

İslam Zirvesi’nde yapılacak müzakerelerin ve alınacak kararların hayırlara vesile olması dileklerini Barrow’a ileten Erdoğan, Türkiye’nin zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edileceğini ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ORTAK ADIMLAR ATILABİLİR

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Gambiya ilişkilerinin geliştirilmesi için önümüzdeki dönemde ortak adımlar atılabileceğini söyledi.

ERDOĞAN-ÖZEL ZİRVESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Özgür Özel ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede; Erdoğan yeni anayasa konusunu, Özel Özel ise hukuk, belediyelerin borçları ve ekonomi başlıklarını masaya getirecek