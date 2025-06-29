Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.