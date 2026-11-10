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Politika
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 16:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 için gittiği Antalya'da BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 16:56
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 16:58

Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı () kapsamında 'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres'i kabul etti

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

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#Antalya
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sıfır Atık Vakfı
#Cop31
#Bm Genel Sekreteri António Guterres
#Politika
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