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 | Suat Vilgen

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'da füzeler ateşlenmeye devam ederken, NATO'nun kritik zirvesi için bugün Hollanda'ya hareket edecek. İşte Erdoğan'ın konuşma yapacağı gün ve diğer detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesine katılacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 07:15
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 07:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere bugün Hollanda’ya gidiyor. Orta Doğu'da İran, İsrail ve ABD üçgeninde devam eden savaşın gölgesinde yapılacak zirvede Erdoğan, yarın liderler oturumunda bir konuşma yapacak. 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Lahey'de bir araya getirecek zirve, caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık konumunda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesine katılacak

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK

NATO zirvesinde ittifak üyesi ülkelerin liderleri, sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye’nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın hem liderler oturumundaki konuşmasında hem de temaslarında Gazze’deki İsrail katliamını konusunda muhataplarının dikkatini çekmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'ya gidiyor! Kritik NATO zirvesine katılacak

BİR SONRAKİ ZİRVE TÜRKİYE'DE

Bu arada ziyarete ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını dile getirdi.
Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan bir sonraki NATO Zirvesi ise Türkiye’de düzenlenecek. Zirvenin tarihi ve düzenleneceği kent ise henüz belli değil.

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#nato zirvesi
#Nato
#Politika
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