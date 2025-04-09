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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti görüşmesinin saati belli oldu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yarın DEM Parti heyetiyle görüşecek. Kritik görüşmenin yeri ve saati belli oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 19:16

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki merakla beklenen görüşmenin gününden sonra yeri ve saati de belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti görüşmesinin saati belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti arasındaki görüşme yarın saat 13.30'da gerçekleşecek. Beştepe'deki görüşmede DEM Parti adına İmralı heyeti üyelerinden Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti görüşmesinin saati belli oldu

ERDOĞAN'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında DEM heyetiyle yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmesinin tarihini açıklayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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"Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti görüşmesinin saati belli oldu

DEM PARTİ DE BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise dün grup toplantısı çıkışında gazetecilerin 'İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı ile ne zaman görüşecek' sorusuna "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz." cevabını vermişti.

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