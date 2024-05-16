Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı açıkladı: Ticaret hacmi 5 milyar dolara çıkıyor

16 May 2024 18:17 - Güncelleme : 16 May 2024 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TOGG'a yakın markaj! T10F'i en ince ayrıntısına kadar inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TOGG'a yakın markaj! T10F'i en ince ayrıntısına kadar inceledi

Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olarak Ankara'ya geldi. Erdoğan, Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin huzurunda iki ülke arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''Gürcistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefimize kısa sürede ulaşacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'ye hoş geldiniz diyorum. Slovakya Başbakanı'na yönelik menfur bir saldırı yaşandı. Sayın Başbakana ve Slovakya halkına tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Dost Gürcistan halkının bağımsızlık gününü şimdiden tebrik ediyorum. Sayın Kobakhidze'ye görevinde başarılar diliyorum. İki dost ülke olarak verimli görüşmeler gerçekleştirdik.

Türkiye'nin Gürcistan'a güçlü desteğini bir kez daha vurguladık. Sayın Başbakan, Gürcistan'daki iç siyasi durum hakkında bizimle görüş paylaştı. Türkiye olarak gelişmelerin Gürcistan halkı adına olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum.

''İKİ ÜLKE OLARAK TİCARET HACMİNİN 5 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELMESİ ÜZERİNDE ANLAŞTIK''

İki ülke olarak ticaret hacminin 5 milyar dolara seviyesine gelmesi üzerinde anlaştık. Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaalanları, limanlar, yollar gibi Gürcistan'ın büyük altyapı projelerinde destek olacağımızı Sayın Başbakana ilettik.

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç örgütleri mensuplarının ensesinde olmaya devam edecektir.

Bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Filistin halkının özgürlük mücadelesi her zeminde desteklenmeli. 10 Mayıs'ta BMGK'nin aldığı karar uluslararası toplumun durduğu noktayı gösteriyor. Dünyanın her yerindeki Filistin desteğini çok anlamlı buluyorum. Sayın Başbakan ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaşını da görüşme fırsatı bulduk. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasının bölge açısından tarihi bir fırsat olduğunu görüştük.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Gürcistan ile aynı grupta yer alıyor. Takımlarımıza şampiyonada şimdiden başarılar diliyorum.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin açıklamaları şu şekilde:

Gürcistan Başbakanı olarak ilk defa dost ve komşu ülkemizi ziyaret etmekten çok mutluyum. Stratejik ortaklığımızın olduğu bir ülke Türkiye. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmekten çok mutluyum. Sadece Cumhurbaşkanı değil tüm Türk halkının da menfaatini koruyan gerçek bir lider. Sizin gösterdiğiniz liderlik hepimize örnek oluyor.

ERDOĞAN, GÜRCİSTAN'I ZİYARET EDECEK

Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda size bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve misafirperverlik için teşekkür ederiz. İkili ve çok taraflı iş birliği gündemimizi tartıştık. Çok çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunduk. İlişkileri en üst seviyede tutma konusunu konuştuk.

Sayın Cumhurbaşkanı Gürcistan'ı ziyaret edeceğine söz verdi. En yakın zamanda bu ziyarette gerçekleşecek.

''AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ BARIŞ ANLAŞMASI GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME''

Gürcistan, Avrupa Birliği aday ülkesi, geleceğe yönelik planlarımız bağlamında aynı zamanda bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Biz Kafkaslarda ülkelerin barışçıl bir şekilde beraber yaşamasını istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Barış Anlaşması gerçekten çok önemli bir gelişme.

Güvenlik sınamaları açısından bakacak olursak Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Bu savaş bölgenin barış altyapısında bir tehdit oluşturuyor.