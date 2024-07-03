Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlham Aliyev arasında samimi diyalog
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 18:40 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 18:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. İki liderin yan yana geldiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
SAMİMİ DİYALOG GÜNDEM OLDU
İki lideri ayak üstü sohbet ederken Erdoğan Aliyev'e "Bayağı dirisin Maşallah" dedi. Sıcak karşılaması sonrası Aliyev Erdoğan'a "Sizi görende böyle oluyor" diyerek cevap verdi.
İki liderin samimi anları izleyenleri gülümsetti.
Kaynak: tgrthaber.com