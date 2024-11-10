Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında dikkat çeken sohbet! Libya göndermesi gündem oldu

10 Kasım 2024 23:31 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 23:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Atatürk'ün Ankara'da 11 yıl yaşadığı Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Burada ünlü tarihçi Murat Bardakçı ile kısa süreli sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Libya' göndermesi dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı ile birlikte Atatürk Müze Köşkü'nün açılışını gerçekleştirdi. Köşkü gezip bilgi alan Erdoğan'a Bardakçı da eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1912 yılında Trablusgarp'ta Fuat Bulca ile birlikte çektirdiği fotoğrafı inceleyen Cumhurbaşkanı, Murat Bardakçı'ya dönerek, "Murat Bey, ne diyorlar bize? 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?' Diyenler kim, malum. Bak gitmiş işte" dedi.

MURAT BARDAKÇI'DAN ONAY GELDİ!

Cumhuriyet'in kurucu kadrosunun Trablusgarp'ta bir süre bulunduğunu Bardakçı'nın ifade etmesi üzerine Erdoğan, "Hala konuşuyorlar ya!" dedi.

KÖŞKÜ GEZDİ, BİLGİ ALDI

Erdoğan Türkiye'de göreve başlayan elçilerin Atatürk'e güven mektubu sunduğu Elçilik Kabul Salonunda da incelemede bulundu. Erdoğan, burada sergilenen kilitli dolap hakkında da bilgi aldı.

Erdoğan'a açılışta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.