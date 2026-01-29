Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

29.01.2026
18:25
|
18:42
29.01.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 18:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İkili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na ve anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Özbekistan'ın uluslararası planda yükselen yıldızını destekliyoruz. Ülkeler arası dayanışmayı sürekli yükselterek, kapsamlı stratejik ortaklığa çıkardık.

''TİCARETTE HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR''

İki ülke kurumları işbirliği içinde çalışıyor. 4+4 ortak mekanizmasının birinci toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptık. Birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara yakında ulaşacağımızı düşünüyorum.

Türkiye olarak Özbekistan'ın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız. Türkiye, Özbekistan'da ilk 3 yatırımcı arasında.

15 Aralık'ın Dünya Türk Dili olarak kutlanmasında Şevket kardeşimin önemli çabaları olmuştur. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yürek yüreğe Türk Dünyası'nın mührünü vuracağız.

Özbekistan İsrail'in Gazze işgaline karşı durma konusunda ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında duran Özbek kardeşimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: 'Dilimiz bir, gönlümüz bir, acımız da bir.

Özbekistan depremde acımızı paylaştı. Özbekistan asrın felaketinin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde 308 konutun yapımını üstlendi.

