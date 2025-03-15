Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder ile Meclis'te tokalaşırken ne konuştu! DEM Partili Buldan detayları ilk kez anlattı

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Buldan, Meclis'teki iftar programında ayak üstü sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırrı Süreyya Önder'e 'Bayramdan sonra görüşelim' dediğini aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 19:17

İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı ile bu umut daha da büyüdü. PKK'nın çağrıya olumlu yanıt vermesiyle süreç hızlanmaya da başladı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Hem hükümet hem de İmralı ziyaretleri sonrası siyasi partilerle görüşen DEM Partililerden olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında DEM'li Sırrı Süreyya Önder ile selamlaşması ve ayaküstü bir süre sohbeti dikkat çekmişti.

PERVİN BULDAN ANLATTI

Yerel bir TV kanalına konuk olan DEM Partili Pervin Buldan, sürece ilişkin soruları yanıtladı.

Buldan ayrıca o sohbetin ayrıntılarını anlattı.

"BAYRAMDAN HEMEN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ"

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e görüşmeyi bayramdan sonraya bırakmanın daha iyi olacağını söylediğini aktardı.

Buldan, "Bayramdan hemen sonra Sayın Erdoğan ile bir araya geleceğiz" dedi.

“Barış birkaç günde gerçekleşecek bir şey değil” diyen Buldan, “Beklemeye ve sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Elbette hepimiz somut adımlar bekliyoruz ve bu konuda sabırsızız, ancak beklemek zorundayız” şeklinde konuştu.

DEM RANDEVU TALEBİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının hemen ardından kedisine yöneltilen 'İmralı heyeti ile görüşecek misiniz?' sorusunu olumlu cevaplamış, 'Randevu isterlerse görüşürüz' demişti.

DEM Parti heyeti de bu açıklamanın hemen ardından görüşme için randevu talebinde bulunmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | DEM Parti MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu
CHP ve DEM Parti arasındaki miting krizinin fitili ateşleniyor! Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap
CHP ve DEM Parti TÜİK hakkında suç duyurusunda bulundu
DEM Parti Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ın neden gözaltına alındığı gündeme geldi
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.