Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder ile Meclis'te tokalaşırken ne konuştu! DEM Partili Buldan detayları ilk kez anlattı

İmralı'da tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı ile bu umut daha da büyüdü. PKK'nın çağrıya olumlu yanıt vermesiyle süreç hızlanmaya da başladı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İLE AYAKÜSTÜ SOHBET

Hem hükümet hem de İmralı ziyaretleri sonrası siyasi partilerle görüşen DEM Partililerden olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te, milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında DEM'li Sırrı Süreyya Önder ile selamlaşması ve ayaküstü bir süre sohbeti dikkat çekmişti.

PERVİN BULDAN ANLATTI

Yerel bir TV kanalına konuk olan DEM Partili Pervin Buldan, sürece ilişkin soruları yanıtladı.

Buldan ayrıca o sohbetin ayrıntılarını anlattı.

"BAYRAMDAN HEMEN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ"

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Sırrı Süreyya Önder’e görüşmeyi bayramdan sonraya bırakmanın daha iyi olacağını söylediğini aktardı.

Buldan, "Bayramdan hemen sonra Sayın Erdoğan ile bir araya geleceğiz" dedi.

“Barış birkaç günde gerçekleşecek bir şey değil” diyen Buldan, “Beklemeye ve sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Elbette hepimiz somut adımlar bekliyoruz ve bu konuda sabırsızız, ancak beklemek zorundayız” şeklinde konuştu.

DEM RANDEVU TALEBİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının hemen ardından kedisine yöneltilen 'İmralı heyeti ile görüşecek misiniz?' sorusunu olumlu cevaplamış, 'Randevu isterlerse görüşürüz' demişti.

DEM Parti heyeti de bu açıklamanın hemen ardından görüşme için randevu talebinde bulunmuştu.