İstanbul'da kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

01 Kasım 2024 15:25 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:55

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Irak Başbakanı Sudani ile görüştü. Kritik görüşmede ele alınacak konular belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Dün Ankara'da olan Erdoğan bugün İstanbul'a geldi. Büyük Çamlıca Camisi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay​​​​​​ ile beraber cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani​'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilen görüşmede ele alınacak konu başlıkları belli oldu.

https://x.com/tcbestepe/status/1852319849294274706

MASADAKİ EN ÖNEMLİ KONU TERÖRLE MÜCADELE

Erdoğan ile Sudani arasındaki görüşmede Türkiye ve Irak arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alınacağı öğrenildi. TUSAŞ saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri hem Irak ve hem de Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine operasyonlarını yoğunlaştırdı. Güneydoğu sınırından gelen terör tehdidine yönelik çalışmalarını sürdüren Türkiye bu kapsamda bölgedeki aktörlerden Irak ile temasa geçti. Bu kapsamda Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmede masadaki en önemli konu başlığının terörle mücadele olacağı belirtildi.

Kritik görüşmenin arından ortak basın toplantısı ya da ortak bir bildiri yayımlanması bekleniyor.