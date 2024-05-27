Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

27 May 2024 20:26 - Güncelleme : 27 May 2024 20:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanmasının önemine dikkat çekti.

FİLİSTİN KARARINA TEBRİK

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını ifade etti.

Alınan bu kararın, bölgede barış ve adaletin tesisine ve iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.