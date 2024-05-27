Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 20:26 - Güncelleme : 27 May 2024 20:27
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesinde İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanmasının önemine dikkat çekti.
FİLİSTİN KARARINA TEBRİK
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını ifade etti.
Alınan bu kararın, bölgede barış ve adaletin tesisine ve iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.
Kaynak: TGRT Haber