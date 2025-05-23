Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le görüşmesinde, İspanya'nın İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirtti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'le görüşmesinde, İspanya'nın İsrail'in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini ifade etti.

"ZULÜM SON BULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez'e, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortak çabalarla Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını belirtti.

Basına kapalı görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.