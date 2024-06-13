Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da önemli mesajlar

13 Haziran 2024 12:41 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:18

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İspanya ile ekonomi, ticaret ve yatırımlar gündemimizde olacak.

İspanya ile ilişkilerimizi daha da geliştirme niyetindeyiz.

Ticaret hacmimiz 19,2 milyar dolara ulaştı.

Son dönemde yaşanan olumsuz gelişmeler küresel ticareti sekteye uğrattı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE CAZİBE MERKEZİ"

İspanya ile ticaretimiz 10 kat daha arttı.

İspanya’dan çok sayıda yatırımcıyı ülkemize davet ediyoruz.

Türkiye bölgede cazibe merkezidir.

Medeniyetler İttifakı'nı İspanya ile birlikte kurduk ve geliştireceğiz.

GAZZE KONUSU

Gazze’de insanlar göz göre göre katledildi. Mülteci kampları bombalandı.

Masum siviller kurşunların hedefi oldu. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında 250 gündür yaşanan soykırım, vicdan sahibi herkesin yüreğini kanatıyor.

Ateş çağrılarına şımarıklıkla karşılık veren bir tablo ile karşı karşıyayız.

İspanya'nın, İsrail mezalimi karşısında izlediği tutumu takdirle karşıladığımızı burada vurgulamak istiyorum İspanya Başbakanı Sanchez'in tebrik ediyorum tavrından dolayı.

Sanchez ilk günden beri tutarlı bir politika izleyerek Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

"MİLLİ GELİR 1,1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

Milli gelirimiz 1.1 trilyon doları aştı.

Büyümemiz 5.7 olarak gerçekleşti ilk çeyrekte bu yıl. Durmadan çalışacağız.

Özellikle savunma sanayini önemsiyorum.

İHA’lar da AKINCI da yaygınlaştırmak suretiyle çok daha farklı konuma gelecektir.