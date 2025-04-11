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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ticaret savaşı mesajı! 'Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak'

Son dakika haberi: Türkiye, 4'üncü Antalya Diplomasi Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Bu önemli organizasyonun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi. İsrail ile ilgili peş peşe çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan "Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir?" ifadelerini kullandı. ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve Çin'in misillemeleriyle ilgili konuya da değinen Erdoğan, "Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Türkiye bu süreci sadece sorunsuz atlatmakla kalmayacak yeni dönemin kazananlarından da biri olacaktır" dedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 17:07

Son dakika haberine göre 4. Antalya Diplomasi Forumu kapılarını açtı. Dünya liderlerini Türkiye'de bir araya getiren organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yaptı.

Küresel birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamlarına geniş yer ayırdı. Erdoğan, yaşanan kan donduran katliamlara dikkat çekerken, İsrail'in terör devleti olduğunu söyledi. Erdoğan, İsrail'in insanlık suçu uygulamaları konusunda şu ifadeleri kullandı:

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ticaret savaşı mesajı! 'Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak'

"APAÇIK BİR SOYKIRIM"

"Şimdi değerli dostlarım, küresel vicdanı ve adaleti en fazla yaralayan meselelerin başında malumunuz Filistin'deki, özellikle de Gazze'deki zulüm geliyor. İsrail bir buçuk senedir en temel insan haklarını hiçe sayarak, uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ticaret savaşı mesajı! 'Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak'

"SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR"

Buna karşı sesimizi yükseltmek, bu zulme itiraz etmek, buna olabilecek en güçlü tepkiyi vermek bizim sadece kardeşlik değil, aynı zamanda insanlık vazifemizdir, insanlığımızın bir gereğidir. Çünkü hepimiz bir kalp taşıyoruz. İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır.

Bakınız daha birkaç gün önce Han Yunus şehrinde gazetecilerin kaldığı bir çadır İsrail kuvvetleri tarafından bombalandı. Bu saldırıda üç gazeteci hayatını kaybetti. Yine 9'u medya mensubu 10 kişi ağır şekilde yaralandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ticaret savaşı mesajı! 'Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak'

"BU HAYDUTLUK DEĞİL DE NEDİR"

Şehit edilenlerin de biri Ahmet Mansur adında bir gazeteciydi. Saldırının ardından çadırın içinde diri diri yanan Ahmet Mansur'un görüntüleri bir yandan hepimizi dehşete düşürürken, diğer taraftan İsrail'in işlediği savaş ve insanlık suçlarını da bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail yönetimi bugüne kadar 211 gazeteciyi katletti, öldürdü.

Sadece bu sabah Han Yunus'ta aynı aileden 7'si çocuk 10 kişi şehit oldu. Şimdi bunun adı barbarlık değilse soruyorum, nedir? Ambulansın içinde yaralılara yardıma giden sağlık personelini infaz etmek, soruyorum sizlere, haydutluk değilse nedir? Masum bebekleri, çocukları, yıkıntılar arasında hayata tutunmaya çalışan kadınları acımasızca katletmek korkaklık değilse, soruyorum Allah aşkına bu nedir?"

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ticaret savaşı mesajı! 'Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak'

"İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR"

360 kilometrekareye hapsettiği, insani yardım girişine izin vermediği, aylardır açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum ettiği bir halkın üzerine çocuk, kadın, yaşlı, sivil demeden bomba yağdırmak, gaddarlık değil midir?

Soruyorum sizlere. Elimizi vicdanımıza koyalım ve şu soruyu lütfen kendimize soralım. 'Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi?' Bunun adı devlet terörü değil midir? Onun için İsrail terör devletidir. Başka bir isim olamaz.

İsrail hükümeti, Filistin halkını topraklarından söküp atmaya, Filistinlilere ikinci bir Nekbe felaketi yaşatmaya çalışmaktadır. İşlediği her suç hukuk önünde cevapsız kalan İsrail, her seferinde biraz daha pervasızlaşmakta, daha kanlı, daha vicdansız saldırılara girişmektedir.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ticaret savaşı mesajı! 'Türkiye yeni dönemin kazananlarından olacak'

Dahası İsrail, işgal karşısında meşru direniş haklarını kullanan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırma peşindedir. Şunu bugün bir kez daha açık açık söylüyorum: Filistin halkının işgal karşısındaki kahramanca mücadelesini kimse terörizm yaftası vurarak karalayamaz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİDİR"

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefimize büyük önem veriyoruz. Başkan Trump’ın ikinci döneminde kendisi ile olan yakın dostluğumuzun katkısı ile Amerika ile ilişkilerimizin her alanda serpileceğine inanıyorum.

Asya, Afrika ve Latin Amerika dostlarımızla ilişkilerimizi geliştirmenin gayretinde olacağız. Gümrük tarifeleri üzerinden kızışan ticari rekabetin yıkıcı hale gelmemesi için elimizden geleni yapmaktayız. Şoklara karşı dirençli ekonomisiyle Türkiye bu süreci sadece sorunsuz atlatmakla kalmayacak yeni dönemin kazananlarından da biri olacaktır. Ülkemizin 40 yılına, milyarlarca dolar kaynağına mal olan terör belasından kurtulduğumuzda ekonomide çok farklı bir ivme yakalayacağız."

ETİKETLER
#İsrail
#recep tayyip erdoğan
#filistin
#terör
#barış
#soykırım
#Çayır
#gara
#Gözlük
#İnsan Hakları
#Antalya Diplomasi Forumu
#Politika
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