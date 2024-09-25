Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü! 

25 Eylül 2024 19:36 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ABD'de bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmesinde Orta Doğu ve Ukrayna ile ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​ Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürüyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni​ ile bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu'da giderek karmaşıklaşan duruma ek olarak, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve kalıcı bir barışın sağlanması için verilen ortak destek ele alındı.

Ayrıca açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetlendirilmesi amacıyla bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede düzenlenmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

İLK GÖRÜŞMEYE BAKIŞLAR DAMGA VURMUŞTU!

Geçtiğimiz temmuz ayında yine bir araya gelen iki lider sosyal medyada gündem olmuştu. Görüşmede Meloni'nin Erdoğan'a karşı samimi tavırları dikkatlerden kaçmazken o ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem olmuştu.