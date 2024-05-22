Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İyilik Ödülleri' töreninde konuşuyor 

22 May 2024 19:50 - Güncelleme : 22 May 2024 20:17

Erdoğan, vakfın dünya genelindeki faaliyetlerinden duyduğu gururu dile getirerek, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, diyen vakfımız tüm dünyaya dal budak salıyor. Dünyanın 149 ülkesindeki faaliyetleriyle vakfımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivillerin toplandığı Refah'a geçtiğimiz haftadan itibaren saldırılar düzenleyen İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "İsrail 76 yıldır kan döküyor, can alıyor, Filistin halkının topraklarını gasbediyor. Uluslararası tanımadığını gösteriyor, buna rağmen Batılı güçlerce el üstünde tutuluyor." diyerek Batı'ya da çağrı yaptı.

"BİZ ŞEVKAT VE SEVG, MEDENİYETİNİN MENSUBUYUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Diyanet Vakfımız farklı coğrafyalara iyilik tohumları serpmeye devam ediyor. Karşılık beklemeden koşan ve koşturan vakfımızın kıymetli mensuplarını kutluyor özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.

İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır, diyen vakfımız tüm dünyaya dal budak salıyor. Dünyanın 149 ülkesindeki faaliyetleriyle vakfımızla gurur duyuyoruz.

Biz şevkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Çaresizlerin mazlumların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak bize Rabbimizin emridir. Allah kendini beğenen, böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için de istemediğiniz müddetçe kamil mümin olamazsınız diyen bir Peygamberin ümmetiyiz.

Her koyun kendi bacağından asılır, diyenlerden asla olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Yanı başımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. Vatan hasretiyle yanıp tutuşan Suriyeli muhacirlere, Somalili kardeşlerimize, evlerine dönmek isteyen Filistinli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz.

İyilik Ödülleri'nin dalga dalga büyüyen etkilerinden memnuniyet duyuyoruz.

Mazlumların onca çığlığına rağmen dünya hala ayaktaysa bunun sebebi iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü göze alan nesillerin yetişmesi için gayret eden, yetim, öksüz ve yaşlılara ve hatta kuşlara bile el uzatan yüce gönüllüğü insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.

Merhum Aliya İzzetbegoviç, bir dava, aksiyon ve devlet adamıydı. Kendisi büyük bir mütefekkir olmasının yanı sıra küresel işleyişi çok iyi bilen bir siyasetçiydi. Ülkesi için askeri kamuflaj giyecek kadar örnek bir liderdi.

"GAZZE'NİN TAMAMI ENKAZA DÖNDÜ"

7 Ekim'den bu yana Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Gazze'nin neredeyse tamamı enkaza döndü. Son 229 günde devasa bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Bebekleri öldürüp gıda sırası bekleyen sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Bunları da bize yıllardır insanlık dersi vermeye kalkışanların koşulsuz desteğiyle yaptılar. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara destek sağlayanların da vebali vardır.

Hamas ateşkes teklifini kabul etti ancak İsrail uzlaşmaz tavrını sürdürdü. Sivillerin son sığınağı olan Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu. Batılı güçler tüm şımarıklığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'deki katliamın önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir. İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden bir an önce durdurulması gerekiyor. Katliamın durdurulması ilk adımdır. Soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. Müeyyidesiz kalan suç faili daha da azdıracaktır.

"İSRAİL 76 YILDIR KAN DÖKÜYOR"

İsrail nekbeden beri 76 yıldır kan döküyor, can alıyor, Filistin halkının topraklarını gasbediyor. Uluslararası tanımadığını gösteriyor, buna rağmen Batılı güçlerce el üstünde tutuluyor. Bölgeye barışın gelmesi için adaletsizliğin sona ermesi şarttır. İnsanlık suçlarının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Güney Afrika'nın açtığı davaya biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. Elimizdeki tüm belgeleri muhataplarımıza iletiyoruz. Türkiye, doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli direnişçilerin yanındadır. 54 bin tondan fazla yardım gönderdik. İsrail ile İthalat ve ihracatı tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolar ticaret hacminden sarfınazar ettik.

Filistinli kardeşlerimiz verdikleri mücadele ile insanlığın yüz akı oldular. İsrail yönetimi Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı. Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, süründüler, göçe zorlandılar, açlık ve susuzlukla sınandılar, öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler, küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar ve zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ediyorlar. Gazze'nin ve Ramallah'ın yiğit evlatlarını bir kez daha selamlıyorum.

Siyonist lobinin tehditlerine rağmen Gazze için kıyama kalkan herkesi tebrik ediyorum. İsrail insanlık gözünde bu savaşı kaybetti. Gazzeli kardeşlerimiz bir kez daha adını tarihe yazdırdı. Filistin davası, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devletinin kurulmasıyla zafere ulaşacaktır.

Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyduk."

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